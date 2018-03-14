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Анатолий Локоть представил нового главу администрации Дзержинского района Новосибирска

 14 марта, 16:57
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Анатолий Локоть представил нового главу администрации Дзержинского района Новосибирска
фото с сайта youtube.com

Бывший генеральный директор «Агропромспецдетали» и начальник управления промышленности мэрии Новосибирска Сергей Жиров приступил к обязанностям главы Дзержинского района.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, главой администрации района назначили 50-летнего уроженца Донецкой области Сергея Жирова. Его представил мэр города Анатолий Локоть.

Сергей Жиров в 1989 году получил образование по специальности «боеприпасы» с квалификацией инженера-механика в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище. В 2001 году он отучился на юриста в Томском государственном университете. До 2012 года Сергей Жиров служил в рядах Вооружённых сил Министерства обороны России.

«С 2012 по 2014 год работал заместителем генерального директора по науке, генеральным директором ОАО „Швабе — Оборона и защита“, в 2015 году — заместителем генерального директора по производству ООО „Первый строительный фонд“, в 2016 году — генеральным директором ООО „Агропромспецдеталь“. С 2016 года — заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска — начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска», — продолжила профессиональную историю новой главы Дзержинского района пресс-служба мэрии.

Сергей Жиров приступил к исполнению своих новых обязанностей с 14 марта в соответствии с распоряжением Анатолия Локтя.

Напомним, в конце февраля мэр Новосибирска снял с должности главу администрации Дзержинского района Александра Полищука за махинации с голосованием за объект, нуждающийся в благоустройстве.

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