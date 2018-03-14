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Профилактику детского суицида обсудили в минобразования Новосибирской области

 14 марта, 14:02
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Профилактику детского суицида обсудили в минобразования Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске обсудили вопросы профилактики суицидального поведения детей; и. о. министра образования области предложил поработать с родителями и чем-то занять школьников.

В министерстве образования области прошло первое в нынешнем году заседание совета по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, созданного в 2016 году.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ведомства, исполняющий обязанности министра образования региона Сергей Федорчук обратился к присутствующим педагогам с призывом усилить работу с родителями. По его мнению, с семьёй ребенка необходимо выстраивать взаимодействие.

«Даже хорошему психологу в школе трудно определить и решить проблему ребёнка без помощи родителей. Мы должны использовать не только методические инструменты, которые у нас есть, но и социальные возможности. Всё это и должно определить дальнейший спектр нашего взаимодействия», — пояснил Сергей Федорчук.

И. о. министра посетовал также на то, что воспитательную работу в школах учителя зачастую рассматривают как вторичную, делая основной упор на общеобразовательные предметы.

«Необходимо организовать разностороннюю занятость детей. Мы должны обратить внимание педагогического сообщества на важность этого вопроса. Это участие ребят в различных кружках и секциях, в том числе технической направленности. К сожалению, учителя у нас сегодня на это не обращают внимание. Причина девиантного поведения детей в том числе зависит и от этого», — заявил и. о. министра образования.

Напомним, в феврале в Новосибирске двое влюблённых спрыгнули с Бугринского моста.

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