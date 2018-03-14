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Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

 14 марта, 11:08
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Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина
фото предоставила Дарья Семенюта

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.

Как сообщила специалист по связям с общественностью клиники Мешалкина Дарья Семенюта, в центре онкологии и радиотерапии Национального медицинского исследовательского центра провели успешное хирургическое лечение молодого человека с саркомой мягких тканей. Специалисты выполнили реконструктивно-пластическую операцию и сохранили пациенту нижнюю конечность.

Первоначально у 32-летнего жителя Новосибирска Кирилла был поставлен диагноз «подкожная гематома», он получил консервативное лечение: физиотерапию, противовоспалительные мази. Однако хирурги-травматологи клиники Мешалкина обнаружили у него саркому мягких тканей.

«После удара об угол стола на ягодичной области появилась шишка, со временем она стала болеть, с этими жалобами я обратился в поликлинику по месту жительства. Врач связал уплотнение с ушибом и назначил ряд лечебных мероприятий. Постепенно образование увеличилось в объёме, усилилась боль при ходьбе, появилась хромота. Специалисты приняли решение провести диагностическое оперативное вмешательство, по результатам которого выявили злокачественный процесс», — вспоминал Кирилл.

Руководитель центра онкологии и радиотерапии Александр Жеравин рассказал, что на данный момент есть проблема несвоевременной диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата (костей, мягких тканей). Онколог связывает это с низкой специфичностью ранних симптомов заболевания.

«Данная категория пациентов не всегда вовремя обращается к профильному специалисту — онкологу, и это обстоятельство отдаляет возможность получения адекватной специализированной помощи, а в ряде случаев даже лишает её», — прокомментировал Александр Жеравин.

Онколог отметил, что из-за того, что саркома редко встречается на практике, специалисты первичного звена часто демонстрируют недостаточную онкологическую настороженность при работе с пациентами данного профиля. В связи с этим сотрудники федеральных специализированных учреждений призваны также проводить просветительскую и образовательную работу, направленную на оптимизацию диагностики и лечения пациентов с опухолями мягких тканей.

Хирург объяснил, что саркомы характеризуются экспансивным увеличением, прорастанием в окружающие ткани, поражением жизненно важных структур. Для них характерен частый местный рецидив даже после хирургического вмешательства. А операции при местнораспространённых саркомах мягких тканей нередко приводят к травмам, которые могут сопровождаться обильной кровопотерей.

«Случай с Кириллом усложняло то, что пациент попал в Центр с инфицированной послеоперационной раной, ежедневная обработка которой сопровождалась кровотечением, что в значительной степени повышало риск развития послеоперационных осложнений. С учётом предполагаемого удаления половины таза с конечностью пациенту потребовалась интенсивная предоперационная подготовка», — сообщил Александр Жеравин.

Дополнительное обследование перед вмешательством показало, что у Кирилла нет абсолютных признаков вовлечения тазовой кости, а также поражения магистральных сосудов и нервных стволов. Поэтому у молодого человека оставались шансы на сохранение конечности. Во время вмешательства предположения хирургов, к счастью, оправдались. Опухоль удалили в пределах здоровых тканей, а дефект заместили реконструктивно-пластическим методом.

Подготовительные интра- и послеоперационные лечебно-профилактические мероприятия позволили Кириллу избежать развития осложнений и способствовали восстановлению и возвращению к обычной жизни. В настоящее время он проходит плановую химиотерапию.

Напомним, в марте больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете.

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