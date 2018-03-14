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В Новосибирской области опробуют новую научно-техническую стратегию

 14 марта, 06:47
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В Новосибирской области опробуют новую научно-техническую стратегию
фото с сайта pixabay.com

Регион выбран пилотным для реализации Стратегии научно-технического развития России; этот проект рассчитан до 2030 года.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона, об этом 13 марта заявил прибывший в Новосибирск на форум «Гражданский диалог» статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Олег Фомичёв.

Заявление было сделано во время рабочей встречи Олега Фомичёва с врио губернатора региона Андреем Травниковым.

В пресс-службе уточнили, что помимо Новосибирской, для обкатки Стратегии научно-технического развития выбрана Томская область.

Также разговор коснулся развития проекта «Сибирский наукополис», который в настоящее время реализуется в области.

Андрей Травников напомнил, что побывавший в феврале в Новосибирске Владимир Путин поддержал идею развития местного научного центра на базе Академгородка, Краснообска, Бердска и наукограда Кольцово. Этот проект получил название «Академгородок 2.0», и развитие «Сибирского наукополиса» поэтому становится сейчас крайне актуальным.

Напомним, в сентябре в новосибирском Академгородке пройдёт первый российский конгресс, посвященный геномному редактированию.

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