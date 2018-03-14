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Житель Новосибирска собирался майнить и отдал 1,5 млн рублей омским мошенникам

 14 марта, 09:07
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Житель Новосибирска собирался майнить и отдал 1,5 млн рублей омским мошенникам
Фото с сайта finansday.com

Желая купить компьютерное оборудование для добычи криптовалюты, житель Новосибирска предоставил персональные данные банковской карты, с которой омские мошенники забрали крупную сумму денег; на данный момент преступники заключены под стражу.

Как сообщила прокуратура Омской области, ещё летом 2017 года 54-летний житель Омска вместе со своим товарищем разместили в интернете объявление о продаже компьютерного оборудования для добычи криптовалюты за 1,5 млн рублей. На самом же деле у мужчин никакой подобной техники не имелось, их цель была — обмануть наивного покупателя, забрав его деньги.

Житель Новосибирска в июле 2017 года заинтересовался данным объявлением и решил купить компьютерное оборудование. Один из злоумышленников при общении с «клиентом» представился поставщиком техники из Китайской Народной Республики и предложил ему предоставить доказательства, что он имеет нужную для покупки сумму денег.

«С этой целью житель Новосибирска попросил своих родственников перечислить на его имя через систему банковских переводов денежные средства в размере 1,5 млн рублей, после чего „продавец“ убедил его предоставить свои персональные данные, а также реквизиты данного перевода», — сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

После этого обвиняемый передал своему сообщнику эту информацию, а также предоставил поддельные документы, которые содержали персональные данные жителя Новосибирска, с целью забрать деньги своего «клиента». Их план удался: мужчины поделили между собой 1,5 млн рублей и потратили на личные нужды.

«Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей. При новой попытке снятия денежных средств в размере 500 тысяч рублей один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан органам полиции», — сообщила прокуратура.

54-летний житель Омска полностью признал свою вину и был вместе со своим сообщником заключён под стражу. Первый заместитель региональной прокуратуры утвердил обвинительное заключение первому злоумышленнику по уголовному делу, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Напомним, в марте мошенники заработали на чувствах наивных жителей Новосибирска более 50 тысяч рублей.

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