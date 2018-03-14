Житель Омска 8 Марта выбросил умирающую мать в мусоропровод

43-летний житель Омска в Международный женский день избил свою маму до потери сознания; решив, что женщина мертва, подозреваемый хотел засунуть её тело в мусоропровод, однако ему это не удалось, и он пошёл спать.

Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, 8 марта в квартире на улице Заозёрной в Омске пьяный 43-летний мужчина начал жестоко избивать свою 67-летнюю маму. Женщина попыталась убежать от разъярённого сына, однако он её догнал на лестничной площадке и нанёс множество ударов по голове. Когда же она потеряла сознание, обвиняемый подумал, что его мать скончалась, и решил выбросить тело в мусоропровод.

«Однако женщина застряла, после чего подозреваемый ушёл спать в свою квартиру. Несчастную увидели соседи, которые вызвали скорую помощь, однако жизнь женщине не удалось спасти, она скончалась в больнице», — сообщила пресс-служба следкома Омской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей»).

Напомним, в марте житель Новосибирска «поздравил» сожительницу с Международным женским днём ножом.