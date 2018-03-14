Жители Новосибирска тайком от начальства подыскивают новую работу

Больше половины пользователей популярного сервиса по поиску работы решают изменить что-то в жизни, для страховки не порвав со старыми трудовыми отношениями, «Зарплата.ру» выяснила, как соискатели обходят этот неловкий момент.

Заниматься поисками новой работы 67 % жителей Новосибирска предпочитают, оставаясь там, откуда хотят уволиться. Начальству о своих намерениях соискатели сообщать не стремятся: 25 % опасаются остаться без работы, не найдя новую, 15 % боятся остаться без выходного пособия. При этом только 10 % не хотелось бы испортить отношения с коллегами и руководством. Поэтому ищут работу на своих рабочих местах и молча.

Аналитики «Зарплаты.ру» и их коллеги считают такой подход вполне приемлемым и даже помогают соискателям оставаться непойманными начальством на том месте работы, которое они ещё не покинули.

«У большинства job-сайтов уже давно есть функция скрытия резюме от определённой компании, мы, конечно, немного запоздали, но наконец-то выпустили эту функцию и на нашем портале. Теперь любой, кто ищет работу с помощью „Зарплата.ру“, может не бояться: скрывать своё резюме и искать работу, не переживая, что его увидят руководители или hr-специалист», — комментирует руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Функцией скрытия резюме от конкретного работодателя уже воспользовались 60 % соискателей, 30 % не боятся быть уличенными в поиске новой работы, 10 % вообще не знают о такой возможности.

Половина пользователей сайта «Зарплата.ру» просматривает вакансии и предложения в рабочее время, 54 % из общаются с потенциальными работодателями на своих рабочих местах. Остальные соискатели ведут себя чуть скромнее: 15 % отвечают на предложения в коридорах офисов или на улице, ещё 11 % предпочитают для работы с «Зарплатой.ру» столовую или курилку.

Напомним, новосибирский актёр Владимир Казанцев, многие годы выступавший на Днях города в роли городовичка, занялся поиском работы ночного сторожа на лето.