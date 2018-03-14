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«Зов дракона о дожде в сухом лесу» продают за 970 тысяч рублей в Новосибирске

 14 марта, 10:14
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«Зов дракона о дожде в сухом лесу» продают за 970 тысяч рублей в Новосибирске
фото с сайта avito.ru

Из-за болезни мужчина вынужден выставить на продажу в новосибирском «Авито» коллекционный экземпляр традиционного китайского инструмента гуцинь, изготовленный из «Пурпурной ели».

На новосибирской сайте бесплатных объявлений «Авито» мужчина выставил на продажу древний щипковый струнный инструмент гуцинь, традиционный для Китая, за 970 тысяч рублей рублей. Автор объявления Александр объяснил, что из-за развивающейся дисплазии соединительной ткани у него нет физической возможности на нём играть.

«Редкая форма — 枯木龙吟, дословно переводится как „Дерево мрачного дракона“, но в культурной традиции имеет значение: „Зов дракона о дожде в сухом лесу“. Коллекционный экземпляр. Для изготовления использована древесина „Пурпурной ели“ столетней выдержки. Дата лесозаготовки — май 1910 года», — рассказал в описании товара продавец.

Александр поясняет, что тонкость и глубины обертонов данного инструмента буквально ощущаются кожей. Изготовлен же сам инструмент не только из одной «Пурпурной ели», а также из других материалов: полочка для струн — эбеновое дерево, колки — кипарис, лады — срез жемчуга Бивачную, струны — натуральный шёлк, а покрыта музыкальная драгоценность лаком на основе порошка из оленьего рога.

Также в наборе с музыкальным инструментом Александр предлагает тканевый мягкий чехол, жёсткий водонепроницаемый кейс с гигрометром.

«Ощутите на кончиках своих пальцев музыку древних Императоров Поднебесной... в основу инструмента легла пентатоника — пятинотная музыкальная система. Проще говоря, ноты „фа“ и „си“ отсутствуют, а значит, исполнение европейских мелодий крайне затруднительно, но, с другой стороны, это снимает проблему неуверенности при игре. Цинь интуитивен по своей сути. Мудрецы Китая перебирали струны, создавая фон для размышлений. И это тоже была музыка», — рассказал в описании товара мужчина.

Гуцинь Александр купил в Шанхае за 140 тысяч юаней в филиале организации руководителя арт-центра ассоциации культурного наследия Китая, владельца производства и сети магазинов по продаже музыкальных инструментов в Пекине и Шанхае Ванга Пэнга. По запросу потенциального покупателя мужчина может прислать студийную запись звучания инструмента.

Напомним, в марте гитару со звучанием фортепиано продавали за 850 тысяч рублей на новосибирском «Авито».

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