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Новосибирские общественники попросили Генпрокуратуру проверить министра

 15 марта, 16:36
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Новосибирские общественники попросили Генпрокуратуру проверить министра
фото c сайта pixabay.com

Новосибирские общественники обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгения Кима, которого они подозревают в покровительстве одной из управляющих компаний города.

Как рассказали Сиб.фм активисты общественной организации «Гражданский патруль», в 2016 году министр направил в Арбитражный суд области официальное письмо, в тексте которого защищал УК «Спас-Дом». В суде в этот момент как раз рассматривалось дело по обвинению крупнейшей управляющей компании Новосибирска в уклонении от уплаты налогов.

«Доначисление управляющей компании недоимки, штрафов, пеней, заявленных инспекцией федеральной налоговой службы, поставит под угрозу будущую деятельность компании, снизит её потенциал... Всё это может вызвать негативное отношение населения к органам власти», — цитируют общественники письмо, адресованное председателю арбитражного суда Елене Козловой.

Некоторое время назад «Гражданский патруль» инициировал прокурорскую проверку в отношении министра в связи с заявлением экс-директора управляющей компании «Гарант» Ольги Зайцевой. Она утверждала, что Евгений Ким вмешивался в управление УК, используя свои полномочия и авторитет.

По информации Сиб.фм, Ольга Зайцева заявила, что Евгений Ким «рекомендовал» ей заключить договор на вывоз мусора с определённой компанией. Экс-директор пошла на это, но впоследствии, по её словам, компания перестала справляться со своими обязанностями, в то же время не забывая повышать тарифы.

Общественники поведали Сиб.фм, что посчитали итоги проверки областной прокуратуры формальными: работники ведомства лишь один раз побеседовали с министром. Именно поэтому было принято решение обратиться уже в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, активисты сообщили, что по их информации Евгений Ким на днях написал заявление об увольнении с поста министра по собственному желанию.

Напомним, в марте «Гражданский патруль» заподозрил следователей и прокуратуру Убинского района в коррупции.

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