138 незаконно ввезённых устройств Apple изъяли у жителя Красноярска

Красноярский индивидуальный предприниматель лишился сразу из двух своих магазинов 138 товаров известной фирмы на общую сумму более 5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Красноярской таможни, у индивидуального предпринимателя не было документов, которые подтверждают факт таможенного декларирования иностранных товаров и уплаты налогов и пошлин. Поэтому во время проверки сотрудники изъяли в двух магазинах бизнесмена 138 незаконно ввезённых устройств Apple.

«В том числе 99 телефонов iPhone, 27 часов Apple Watch, 10 планшетов iPad, 2 компьютера iMac. Розничная стоимость товаров составляет свыше 5 млн рублей», — сообщила пресс-служба таможни.

Также в январе 2018 года красноярские сотрудники довзыскали в федеральный бюджет более 200 тысяч рублей таможенных платежей, неуплаченных при ввозе мобильных телефонов iPhone.

Напомним, в январе кемеровская таможня задержала большую партию контрафактных игрушек-головоломок из Китая.