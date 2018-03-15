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138 незаконно ввезённых устройств Apple изъяли у жителя Красноярска

 15 марта, 11:44
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138 незаконно ввезённых устройств Apple изъяли у жителя Красноярска
фото предоставила пресс-служба Красноярской таможни

Красноярский индивидуальный предприниматель лишился сразу из двух своих магазинов 138 товаров известной фирмы на общую сумму более 5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Красноярской таможни, у индивидуального предпринимателя не было документов, которые подтверждают факт таможенного декларирования иностранных товаров и уплаты налогов и пошлин. Поэтому во время проверки сотрудники изъяли в двух магазинах бизнесмена 138 незаконно ввезённых устройств Apple.

«В том числе 99 телефонов iPhone, 27 часов Apple Watch, 10 планшетов iPad, 2 компьютера iMac. Розничная стоимость товаров составляет свыше 5 млн рублей», — сообщила пресс-служба таможни.

Также в январе 2018 года красноярские сотрудники довзыскали в федеральный бюджет более 200 тысяч рублей таможенных платежей, неуплаченных при ввозе мобильных телефонов iPhone.

Напомним, в январе кемеровская таможня задержала большую партию контрафактных игрушек-головоломок из Китая.

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