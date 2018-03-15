5 баллов
-5 °C
Курс ЦБ:
57,02
70,52

Автошкол для людей с инвалидностью в Новосибирской области станет больше

 15 марта, 17:30
подходящие темы
Автошкол для людей с инвалидностью в Новосибирской области станет больше
фото с сайта pixabay.com

После успеха первого выпуска автошколы для людей с ограниченными возможностями региональные власти рассматривают перспективу создания подобных учреждений в крупных районных центрах.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил свидетельства об окончании бесплатной специализированной автошколы 41 ученику первого потока, прошедшим 200-часовое очно-заочное обучение вождению автомобиля. Глава региона также осмотрел учебные классы, автодром и станцию техобслуживания, встретился с сотрудниками школы — преподавателями, мастерами производственного обучения, сурдопереводчиком.

В ходе встречи с педагогическим составом уникального учебного заведения Травников отметил, что в регионе многое делается для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями, и открытие этой автошколы — показательный пример позитивного движения.

«Создание безбарьерной среды — это не только переоборудование зданий, тротуаров, общественного транспорта. Люди, которых называют людьми с ограниченными возможностями здоровья, зачастую могут дать фору любому так называемому здоровому человеку. Это герои с безграничными возможностями. Им нужно просто помочь жить обычной жизнью: учиться и работать», — высказался глава региона.

В будущем организаторы курсов планируют ввести для тех, кто освоил вождение автомобиля, дополнительные дисциплины по углублённому изучению технических характеристик транспорта и экстремальному вождению.

Андрей Травников отметил, что спрос на услуги новой автошколы уже достаточно высок. Поэтому региональные власти намерены оказать поддержку по расширению возможностей этой школы и созданию подобных учреждений не только в Новосибирске, но и в крупных районных центрах региона.

Пройти обучение в автошколе могут желающие старше 17 лет, не пользующиеся посторонней помощью в передвижении. Работающая в Новосибирске специализированная автошкола — пока единственная в СФО, — рассчитана на бесплатное обучение 65 студентов ежегодно.

Напомним, 19 января дети и подростки с инвалидностью совершили массовый спуск на горных лыжах.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Скатертью дорога

 27 февраля, 16:18 • колонка
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
Пандусы, общественные туалеты, доступная и качественная уличная еда: из чего складывается счастье и благополучие японского туриста.
 12 января, 12:59 • интервью

Интеллектуальная эмпатия

Преподаватели школы «Летово» о том, как три года продолжалось обсуждение проекта, почему они видят возможности профессионального роста и что мешает российскому образованию догнать зарубежное.
 10 января, 13:27 • интервью

Мощь префронтальной коры

Биолог-журналист Ирина Якутенко рассказывает о генетических механизмах самоконтроля и проблеме, когда «я не должна есть этот тортик — но мне так хочется, так хочется!»
самое популярное
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 3 марта, 12:38 • новость

Стали известны имена самых любимых врачей Новосибирской области

Подвели итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» — награду получили 10 врачей Новосибирской области, набравших максимальное количество баллов.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 6 марта, 11:22 • новость

Три сибирячки вошли в топ-100 самых красивых офисных сотрудниц России

В Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.