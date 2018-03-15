Автошкол для людей с инвалидностью в Новосибирской области станет больше

После успеха первого выпуска автошколы для людей с ограниченными возможностями региональные власти рассматривают перспективу создания подобных учреждений в крупных районных центрах.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вручил свидетельства об окончании бесплатной специализированной автошколы 41 ученику первого потока, прошедшим 200-часовое очно-заочное обучение вождению автомобиля. Глава региона также осмотрел учебные классы, автодром и станцию техобслуживания, встретился с сотрудниками школы — преподавателями, мастерами производственного обучения, сурдопереводчиком.

В ходе встречи с педагогическим составом уникального учебного заведения Травников отметил, что в регионе многое делается для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями, и открытие этой автошколы — показательный пример позитивного движения.

«Создание безбарьерной среды — это не только переоборудование зданий, тротуаров, общественного транспорта. Люди, которых называют людьми с ограниченными возможностями здоровья, зачастую могут дать фору любому так называемому здоровому человеку. Это герои с безграничными возможностями. Им нужно просто помочь жить обычной жизнью: учиться и работать», — высказался глава региона.

В будущем организаторы курсов планируют ввести для тех, кто освоил вождение автомобиля, дополнительные дисциплины по углублённому изучению технических характеристик транспорта и экстремальному вождению.

Андрей Травников отметил, что спрос на услуги новой автошколы уже достаточно высок. Поэтому региональные власти намерены оказать поддержку по расширению возможностей этой школы и созданию подобных учреждений не только в Новосибирске, но и в крупных районных центрах региона.

Пройти обучение в автошколе могут желающие старше 17 лет, не пользующиеся посторонней помощью в передвижении. Работающая в Новосибирске специализированная автошкола — пока единственная в СФО, — рассчитана на бесплатное обучение 65 студентов ежегодно.

Напомним, 19 января дети и подростки с инвалидностью совершили массовый спуск на горных лыжах.