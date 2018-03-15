Экспортёров Новосибирской области свозят на выставки за 23 млн рублей

Минэкономразвития Новосибирской области намерено представить интересы экспортёров на пяти международных выставках и потратить на это 23 млн рублей; сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

Как сказано в конкурсной документации, экспортёров отвезут на выставку оборудования для медицины и технологий «CoPhEx» в Сеул (Корея), Неделю Здравоохранения Узбекистана «Здравоохранение 2018», международную выставку технологий пищевой промышленности «FoodTech» в Барселоне (Испания), 25-ю Казахстанскую международную выставку по здравоохранению «KIHE 2018» и бизнес-фестиваль инноваций и цифровых технологий «CEBIT» в Ганновер (Германия).

В документах закупки говорится, что исполнитель обеспечивает не менее 20 квадратных метров выставочной площади для экспозиции Новосибирской области, включая подсобное помещение.

Компания-победитель должна разработать не менее трёх концепций архитектурно-планировочного решения в виде эскизов дизайна выставочной экспозиции Новосибирской области в формате 3D (не менее пяти изображений с разных сторон экспозиции) не позднее трёх дней со дня заключения государственного контракта.

Концепция архитектурно-планировочного решения должна включать в себя предметы мебели, модель мебели, оборудование, элементы художественного оформления стенда.

После утверждения концепции исполнитель должен застроить помещение, а после окончания выставки — демонтировать оборудование.

Демонстрационную зону нужно оборудовать информационной стойкой-ресепшном, пятью информационными стойками и рабоче-переговорными зонами для экспортёров. Там же будет располагаться 42-дюймовая плазменная панель.

В подсобном помещении заказчик хотел бы иметь кофемашину, кулер и электрический чайник.

Победитель конкурса также должен обеспечить экспортёрам не менее трёх деловых встреч с иностранными партнёрами, оплатить перелёт и гостиницу.

Какие компании будут представлены на международных выставках, не сообщается. В настоящий момент победителя определяет комиссия, документация предусматривает исполнение контракта до 27 июня.

Добавим, что 13 марта мэрия Новосибирска определила на аукционе, кто построит три больших платных стоянки в областном центре. Исполнителем госконтракта стала московская компания «Эртел».