Электромобили в Новосибирской области нашли эксперты

Новосибирская область лидирует по количеству электромобилей в Западной Сибири, сообщается в исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ»

Эксперты агентства насчитали в регионе 29 авто на аккумуляторах. Следующий по величине парк электромобилей находится в Томской области (16 штук), в Тюменской области их 11 штук.

В Алтайском крае и Омской области таких машин по девять штук, в Кемеровской области — восемь штук, а в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре два электрокара. Автовладельцы из Республики Алтай и Ямало-Ненецкого автономного округа вообще не используют электромобили.

Порядка четверти (23,4 %) всех электромобилей в России стоит на учёте в Приморском крае (415 штук). В Москве насчитывается 328 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (76 штук) их количество достигает 404 единиц. Также свыше сотни электрокаров зарегистрировано в Хабаровском (163 штуки) и Краснодарском (125 штук) краях, сообщают в агентстве.

По данным на 1 января 2018 года, в России насчитывается 1 771 электромобиль. При этом все они представлены всего лишь семью моделями.

Из общего количества наибольшая их доля (62,3 %) приходится на Nissan Leaf, парк которого составляет 1 103 экземпляра. Далее с долей 16 % следует Mitsubishi i-MiEV (283 штуки). Третье место в этом рейтинге занимает Tesla Model S (194 штуки; доля — 11 %). Помимо этой модели, Tesla представлена в российском парке и кроссовером Model X (68 штук). Но её пока опережает отечественный электрокар LADA Ellada (93 штуки). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 штук) и BMW i3 (четыре штуки).

Напомним, что в 2017 году Новосибирск находился на втором месте по числу объявлений о продаже электромобилей после Москвы; сибирский город превзошёл тогда Санкт-Петербург по этому показателю в два раза.