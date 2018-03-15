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Гибель роженицы в больнице расследуют в Новосибирске

 15 марта, 16:00
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Гибель роженицы в больнице расследуют в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Несчастный случай произошёл в родильном отделении одной из новосибирских больниц, в обстоятельствах гибели женщины и младенца разбираются следователи.

В родильном отделении новосибирской клинической больницы № 25 во время родов умер новорождённый, а спустя сутки скончалась молодая мать. О трагедии сообщила подписчица популярного паблика в соцсети «ВКонтакте».

«Что случилось во время родов, неизвестно. Муж роженицы в шоковом состоянии. Врачи пока молчат», — написала женщина.

Сотрудники следственного комитета подтвердили гибель 33-летней жительницы Новосибирска в больнице.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка», — сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящее время эксперты выясняют причину смерти женщины и её новорождённого ребёнка, следователи пытаются разобраться в причинах произошедшего.

По словам подписчицы «АСТ-54», у погибшей в результате несчастного случая молодой женщины осталось двое детей в возрасте 10 и 12 лет.

Напомним, 19 февраля для того, чтобы отправить двухмесячного ребёнка из Новосибирской области на операцию в московскую клинику, из столицы прибыл борт санитарной авиации.

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