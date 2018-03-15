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Стали известны команды-победители из НСО на IV Национальном чемпионате JuniorSkills

 15 марта, 06:15
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Стали известны команды-победители из НСО на IV Национальном чемпионате JuniorSkills
Фото с сайта pixabay.com

Школьники из Новосибирской области успешно представили свой регион, заняв призовые места на Чемпионате профессий по компетенциям JuniorSkills, который состоялся в рамках IV Национального чемпионата «Профессионалы будущего» в Москве.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, масштабные соревнования по методике JuniorSkills, проходившие в Москве, включали: Чемпионат профессий, Чемпионат Корпораций и I Всероссийский конкурс ПрофСтарт. В соревнованиях приняли участие победители региональных конкурсов из 26 регионов России двух возрастных групп: от 10 до 13 и от 14 до 17 лет. Новосибирскую область в столице представляли 13 команд по 12 компетенциям JuniorSkills

«По итогам Чемпионата профессий первое место заняли команды новосибирских школьников из МКОУ Теренгульская СОШ Баганского района («Агрономия» 14+), МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» («Электромонтажные работы» 10+), МБОУ Гимназия № 3 Академгородка («Токарные работы на станках с ЧПУ» 14+). Второе место у сборной команды МБОУ «Аэрокосмический лицей им Кондратюка» + МАОУ «Лицей № 176» («Аэрокосмическая инженерия» 14+), МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия („Кулинарное дело“ 14+). Третьими в соревнованиях „Лабораторный химический анализ“ 10+ стали школьники МБОУ „Лицей № 22“ города Новосибирска», — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также в Чемпионате корпораций участвовали две новосибирские команды: Вторая новосибирская гимназия, получившая диплом за «Электронику», и новосибирская школа № 165, занявшая первое место за «Мехатронику» в возрастной категории 14+. А команды Баганской школы № 1 и новосибирских лицеев № 176 и № 126 на конкурсе ПрофСтарт в «Технопредпринимательстве» заняли второе и третье места.    

Напомним, в марте президент поручил открыть в Новосибирске центр опережающей профподготовки.

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