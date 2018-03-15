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Краевед прогулялся по Новосибирску и написал книгу

 15 марта, 07:10
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Краевед прогулялся по Новосибирску и написал книгу
Фото со страницы Юрия Лобанова в соцсети Facebook

Известный новосибирский краевед написал книгу о Новосибирске — Константин Голодяев представил себя прогуливающимся по городу 100 лет назад.

Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев выпустил очередную книгу о городе. «Новосибирск „на ощупь“» — так называется третья по счёту книга краеведа.

«Только что из типографии привезли новую книгу „Новосибирск „на ощупь““! „На ощупь“ потому, что Константин так хорошо знает исторические места нашего города, что может ходить по ним с закрытыми глазами. После прочтения книги ходить по городу с закрытыми глазами сможете и вы!» — пишет на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь музея Юрий Лобанов.

Тираж книги — тысяча экземпляров. Как рассказал Сиб.фм Константин Голодяев, в свободной продаже она пока не появится.

«Книгу получат библиотеки, музеи, школы, мэрия будет дарить её на грядущем юбилее Новосибирска. Но в мае планирую допечатать тираж, уже есть несколько предложений, и тогда „Новосибирск „на ощупь““ можно будет купить в книжных», — заявил краевед.

Идея книги возникла в процессе «аудиопрогулок» по Новосибирску, которые Константин Голодяев проводил на одной из городских радиостанций.

«Радио — это такая вещь, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Мне стало жалко материала. Добавил ещё собственные исследования: про визиты в Новосибирск Ленина, Сталина, Хрущёва, про парад 9 мая 1945 года, про историю хоккейной „Сибири“ — и получилась книга», — рассказал Константин Голодяев Сиб.фм.

По словам знатока Новосибирска, книга делится на две части — «Прогулочную» и «Учёную».

«Первая часть действительно построена как прогулка по городу, по старым его улицам. Во второй — научные факты со ссылками на архивные материалы. И завершает книгу рассказ, написанный по случайно обнаруженной мной переписке жительницы улицы Инской со „всесоюзным старостой“ Михаилом Калининым по поводу изъятия у неё земельного участка. Я проследил за её жизнью с самого переезда в Новониколаевск в 1895 году», — уточнил автор.

Напомним, в феврале в Томске был издан сборник «Пословицы и поговорки сибирских татар».

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