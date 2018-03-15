Александр Маршал даст концерт в Новосибирске в честь присоединения Крыма

Певец Александр Маршал станет хедлайнером городского торжества, посвящённого воссоединению России и Крыма 18 марта, выступит на одной сцене с лучшими новосибирскими коллективами и примет участие в выборах.

В Новосибирске в день выборов президента 18 марта пройдут торжества, посвящённые присоединению Крыма к России. На уличной сцене выступят ансамбли «Чалдоны», «Славаня» и другие коллективы. Хедлайнером концерта станет московская группа «Маршал».

Лидер группы Александр Маршал в день концерта планирует поучаствовать в выборах президента. По его словам, открепительное удостоверение по месту жительства артист уже получил и попросил местных чиновников сказать ему, где находится ближайший к месту выступления избирательный участок.

На вопросы о политическом поводе для концерта врио министра культуры региона Игорь Решетников ответил, что организаторы не собираются политизировать мероприятия, а дают жителям города дополнительный повод отдохнуть, послушать хорошую музыку и больше узнать об истории России.

На концерте планирует побывать врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, после того, как отдаст свой голос за самого достойного, по его мнению, кандидата в президенты.

Напомним, 7 марта Андрей Травников поддержал инициативу президента России о помощи многодетным матерям.

