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Мэр Новосибирска поздравит коллектив Горводоканала с профессиональным праздником

 15 марта, 18:41
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Мэр Новосибирска поздравит коллектив Горводоканала с профессиональным праздником
кадр из видео со страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Глава города Анатолий Локоть примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников жилищно-коммунального хозяйства в Новосибирске.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть 16 марта встретится с коллективом Горводоканала, а также примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, и наградит лучших сотрудников почётными грамотами.

Предприятие «Горводоканал» было создано в 1996 году в целях улучшения водообеспечения и канализования.

«МУП города Новосибирска „Горводоканал“ ежесуточно подаёт в город до 600 тысяч кубических метров питьевой воды, отвечающей нормативным требованиям, осуществляет сбор и транспортировку более 500 тысяч кубических метров сточных вод, проводит их полную биологическую очистку. Протяжённость сетей водопровода и канализации составляет более 3 300 километров», — сообщила пресс-служба мэрии.

Предприятие получило диплом высшей степени Министерства регионального развития РФ на Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В течение семи лет новосибирскому водоканалу присуждается звание «Лидера природоохранной деятельности в России».

Напомним, в марте мошенники в Новосибирске представлялись работниками Горводоканала.

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