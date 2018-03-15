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Новосибирская область готова предотвратить лесные пожары

 15 марта, 11:49
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Новосибирская область готова предотвратить лесные пожары
фото с сайта pixabay.com

Врио губернатора Андрей Травников утвердил план по предотвращению и тушению лесных пожаров на 2018 год; документ составлялся с учётом данных каждого из 26 областных лесничеств.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона, на профилактику и тушение пожаров в 2018 году будет выделено более 150 млн рублей.

По словам врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого, на эти мероприятия в нынешнем году выделено в два с лишним раза больше средств, чем в предыдущем.

«Более 39 млн рублей направлено из федерального бюджета, почти 13 млн рублей — это средства областного бюджета, более 99 млн рублей — деньги лесопользователей региона. В борьбе с лесными пожарами будет задействовано более четырёх тысяч человек и более двух тысяч единиц техники», — сообщил чиновник.

Из выделенной суммы 23 млн рублей уйдёт на авиамониторинг: лётчики Новосибирской базы авиационной охраны лесов будут вести наблюдение круглосуточно, в том числе и наземным способом. В конце марта основной состав парашютно-десантной пожарной службы базы намерен приступить к традиционным тренировкам.

В настоящее время проводится проверка готовности пожарно-химических станций и пунктов, где хранится противопожарный инвентарь. Этим занимаются специалисты территориальных отделов лесных отношений, государственные контролёры министерства и сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2017 года томские учёные объявили о намерении создать геосистему для защиты лесов от пожаров.

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