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Новосибирские дороги отремонтируют и обезопасят более чем за 1 млрд рублей

 15 марта, 12:30
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Новосибирские дороги отремонтируют и обезопасят более чем за 1 млрд рублей
фото с сайта niceimage.ru

Подрядные организации приступили к работе по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске, общая стоимость заключённых контрактов с мэрией составила свыше 1 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, 15 марта подрядные организации приступили к выполнению своих обязательств по контрактам, заключённым на выполнение работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Все работы должны быть выполнены до 1 октября.

Заместитель мэра Данияр Сафиуллин обсудил вопросы соблюдения условия контрактов с руководителями дорожных организаций.

«Нам сегодня нужно глаза в глаза чётко проговорить: какие работы и в какие сроки будут выполнены, какие контрольные мероприятия будут проведены с нашей стороны, какие ситуации могут привести к одностороннему разрыву наших отношений», — прокомментировал Данияр Сафиуллин.

В 2018 году в городе отремонтируют дороги на следующих улицах: Первомайской от Бердского шоссе до остановки «Солнечная», Немировича-Данченко от Сибиряков-Гвардейцев до Станиславского, Бориса Богаткова от Гаранина до Кошурникова и от Есенина до Доватора, Русской от кольца «Шлюз» до Бердского шоссе. Также работы проведут на проспекте Димитрова от улицы Ленина до Димитровского моста, Димитровском мосту, проезде Энергетиков и Красном проспекте от улицы Писарева до Максима Горького.

В рамках программы ликвидируют места концентрации ДТП в следующих местах: улица Первомайская, 188; Дуси Ковальчук, 12; перекрёсток улиц Ватутина и Выставочной; Ватутина в районе остановки «ГУМ»; проезд Энергетиков, 8; перекрёсток Красного проспекта и Орджоникидзе; перекрёсток Красного проспекта и Достоевского; перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Есенина; улица Троллейная, 93.

Как доложил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, на сегодняшний день подрядные организации уже приступили к выполнению обязательств по контрактам. Они получили проектную документацию, представили заказчику данные о субподрядных организациях, участвующих в выполнении работ, в ближайшее время поступят на согласование и утверждение детальный график производства работ, составы и рецепты приготовления асфальтобетонной смеси, схемы организации движения и ограждения мест производства работ.

Общая стоимость заключённых по проекту контрактов с подранными организациями — 1 041 267 500 рублей.

Напомним, в феврале Росавтодор выделил на новосибирские дороги 1 млрд рублей.

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