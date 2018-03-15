Новосибирским общественникам взломали дверь

Руководство новосибирского отделения общественной организации «Комитет народного контроля» заявило о взломе своего офиса — они предполагают, что это акция устрашения.

Председатель организации Александр Юрин рассказал Сиб.фм, что 13 марта исполнительный директор комитета Николай Иванов обнаружил, что замок на входной двери взломан. Из офиса ничего не пропало, поэтому общественники предположили, что неизвестных злоумышленников либо интересовали рабочие документы, либо таким образом они пытаются запугать активистов.



По словам председателя «Комитета народного контроля», сейчас готовится заявление в полицию, однако он слабо верит в помощь правоохранительных органов: «нет ущерба — нет преступления».

Александр Юрин считает, что неприятное происшествие стало следствием активной позиции общественников: в 2017 году им поступило несколько десятков жалоб на работу управляющих компаний.



«Мы последовательно ведём политику правового просвещения населения, и это, вероятно, очень тревожит тех, кто привык зарабатывать на терпении и юридической безграмотности простых людей», — заявил председатель комитета.



Напомним, в марте новосибирские общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность врио министра ЖКХ области Евгения Кима.