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Образование будущего смоделируют участники «УчСиба-2018» в Новосибирске

 15 марта, 18:51
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Образование будущего смоделируют участники «УчСиба-2018» в Новосибирске
фото с сайта Правительства Новосибирской области

Эксперты новосибирского форума обсудят с гостями и участниками перспективы развития образования в мире и поговорят о том, как важно правильно определиться с профессией.

Международная образовательная выставка «УчСиб-2018», организатором которой традиционно выступает Новосибирская область, пройдёт в Экспоцентре с 15 по 17 марта. Темой выставки в 2018 году стала профессиональная ориентация.

С приветственным словом к участникам выставки обратился врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Разрабатываемая сегодня новая редакция стратегии развития Новосибирской области позволит задать ориентиры на ближайшие 10-15 лет. Образование является одним из приоритетов развития нашей области», — сказал Травников в приветственном слове участникам выставки.

Глава региона подчеркнул, что Стратегию развития Новосибирской области будут реализовывать как раз участники «УчСиба-2018».

Участники и гости выставки смогут посетить выставочный и конгрессный сегменты. На выставке будут представлены образцы учебного и технологического оборудования для всех видов и ступеней образования, предложения от вузов, а также организованы профориентационные мастер-классы.

Также в рамках выставки запланированы международный форум «Профессиональное самоопределение: большие вызовы для региона НТИ» и III региональный чемпионат JuniorSkills на кубок губернатора Новосибирской области.

В рамках конгрессной части УчСиб-2018 пройдут разнообразные дискуссии по основным вопросам развития всех ступеней образования: сущности профориентации, личностное самоопределение, карьера и профессиональный выбор, основные факторы выбора профессии, психология профессионального самоопределения, особенности развития непрерывной системы ПС в Новосибирской области, проект специализированных классов, инженерное образование, проектная деятельность и новая технологическая инфраструктура, новая мультимодульная модель урока технологии в логике НТИ, новая модель дополнительного образования, кружковое движение, компетентностные олимпиады.

Напомним, в марте в 112 новосибирских школах пройдут «Школьные референдумы», в ходе которых школьники, их родители и общественники смогут поспорить о настоящем и будущем системы образования.

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