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По вине уснувшего водителя погибли двое мужчин на федеральной трассе в НСО (видео)

 15 марта, 13:20
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По вине уснувшего водителя погибли двое мужчин на федеральной трассе в НСО (видео)
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На автодороге «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись два грузовика, оба водителя скончались на месте.

Как сообщила пресс-служба ГИБДД Новосибирской области, авария произошла 15 марта в 01:05 на автодороге Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе. 53-летний водитель Scania ехал со стороны Новосибирска, когда на 1 130-м километре выехал на встречную полосу Mercedes-Benz под управлением 45-летнего мужчины. Оба человека погибли на месте ДТП.

«Красный грузовик ехал из Новосибирска, синий — из Москвы, трубы вёз. Бухты с трубами сейчас разбросаны по всей дороге», — написал очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным регионального МВД, водитель Scania, возможно, уснул за рулём, что и привело к аварии.

Напомним, полиция Таиланда обвинила жителя Новосибирска в аварии и забрала паспорт.

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