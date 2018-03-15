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Полиция Таиланда обвинила жителя Новосибирска в аварии и забрала паспорт

 15 марта, 09:53
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Полиция Таиланда обвинила жителя Новосибирска в аварии и забрала паспорт
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска Денис вместе со своей семьёй отдыхал на Самуи, когда в них во время поездки на арендованном авто врезался байкер; мужчину обвинили в случившемся, забрали загранпаспорт и требуют выплатить 800 тысяч рублей.

Как рассказал житель Новосибирска Алексей в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», курортное ДТП произошло на Самуи в Таиланде 20 февраля. Его брат Денис со своей семьёй ехал на прокатном авто, когда не справившийся во время манёвра байкер из Германии врезался в них. Водитель мотоцикла получил серьёзные травмы, а семья из Сибири не пострадала.

После ДТП местные сотрудники полиции забрали у Дениса загранпаспорт и обвинили в аварии — теперь житель Новосибирска не может выехать из Самуи. Семья мужчины вернулась обратно домой, а он остался ждать решения суда.

«Посольство говорит: это ваши проблемы. Человек продлил визу на 10 дней, но решения не видно. Немец изначально нормально себя вёл, вроде да, признал, что он виноват, но после разговора с женой (тайка, живут вместе в Таиланде уже 10 лет) — категорически невиновен. Вроде и денег попросили 800 тысяч рублей (у него сломана пара рёбер, нога и ключица), так как полгода он будет без работы. Но сейчас ситуация непонятна вообще», — рассказал в соцсети Алексей.

Денис нанял себе местного адвоката, но в Таиланде туристы, как правило, всегда оказываются виновными в суде. Скоро у жителя Новосибирска закончится продлённая десятидневная виза, а решения конфликта на данный момент нет.

При этом, как сообщил Алексей, его брат согласен возместить ущерб, но на данный момент у него нет возможности выплатить деньги, поскольку он находится в чужой стране.

«По сути, в ДТП попали граждане других стран, но так как один имеет родственные связи с тем местом, где произошла авария, то закон оказался на его стороне. Вот так и отдыхай в азиатских странах», — отметил Алексей.

Напомним, в марте водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Новосибирске.

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