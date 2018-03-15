Самолёт Ан-12 потерял створку люка при взлёте над Якутском

Как сообщила пресс-служба аэропорта «Якутск», у грузового самолёта Ан-12, принадлежащего авиакомпании «Нимбус», при взлёте сорвало воздушным потоком левую створку грузового люка.

«Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск», — сообщила пресс-служба аэропорта.

В итоге Ан-12 благополучно совершил посадку в аэропорту Маган, в 12 километрах от Якутска.

Борт к рейсу готовили техники из экипажа судна. Они проверяли его перед вылетом и написали в карте-наряде на оперативно-техническое обслуживание, что он в исправном состоянии и готов в полёту.

Напомним, в марте пассажир подшофе обматерил полицейского в новосибирском аэропорту Толмачёво.