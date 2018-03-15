С 16 по 18 марта в Новосибирской области синоптики обещают снег, туманы и долгожданное потепление: пришла пора расчехлять пальто и готовиться к весенним прогулкам.

Как сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометеоцентра Ренад Ягудин, в ближайшие сутки из районов Зауралья в Новосибирский регион придёт фронт пониженного атмосферного давления. 16 марта ожидаются небольшие снегопады и слабые метели.

Уже к 17 марта в сибирскую столицу нагрянет антициклон, и осадки прекратятся. В утренние часы возможны туманы и дымки, а на дорогах будет гололедица.

Температурный фон с 16 по 18 марта будет примерно одинаковый. По ночам −7...-14, а местами и до ...-20 градусов мороза. Днём 16 марта температура будет от +1 до −4 градусов.

«17 и 18 марта за счёт солнечной радиации и прогрева потепление может усилится до +2...+4 градусов, особенно в южных районах области», — рассказал Ренад Ягудин.

Напомним, 12 марта в Новосибирской области ожидалось уверенное возвращение зимних холодов.