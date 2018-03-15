Несостоявшийся коммунально-дорожный аттракцион, успешное лечение безнадёжно больного и поощрение развития науки на всех уровнях — чем Сиб.фм запомнилась среда, 14 марта.

12 ЛЕТ ДЛЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

На ближайшие 12 лет недостатка в развитии науки у Новосибирской области не будет. В этом врио губернатора 13 марта уверил заместитель министра экономического развития России Олег Фомичёв. В ходе рабочей встречи с Андреем Травниковым Фомичёв объявил, что Новосибирская область наряду с Томской выбраны пилотными регионами, где будет реализовываться Стратегия научно-технического развития России.

ЭХ, ПРОКАЧУ

В Новосибирске на улице Станиславского трактор коммунальной службы едва не счистил с дороги серебристую Skoda. Автомобиль заехал прямо в ковш, к изумлению обоих водителей. Кататься на тракторе водителю легковушки не захотелось, он высвободил автомобиль и попытался скрыться в ближайших дворах. Зря — инспекторы ГИБДД задержали его в паре кварталов от места происшествия. За езду в нетрезвом состоянии и провокацию ДТП теперь придётся отвечать. Зато без пострадавших.

ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК

Алкоголь погубил семью в Омске. Пресс-служба регионального следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по вопиющему факту. В Международный женский день 43-летний житель Омска после обильных возлияний избил свою 67-летнюю маму и сбросил её в мусоропровод. Утром застрявшую в трубе пенсионерку обнаружили соседи, вызвали скорую. Врачи попытались спасти пострадавшую, но она скончалась в больнице. Сына женщины задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ОБОЙДЁТСЯ БЕЗ ИНВАЛИДНОСТИ

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного диагноза. Парня лечили от ушиба ягодичной мышцы физиотерапией и противовоспалительными мазями в поликлинике. Когда шишка от «ушиба» стала увеличиваться и мешать ходьбе, 32-летний пациент заподозрил неладное и прошёл детальную диагностику. Оказалось: саркома мягких тканей, случай запущенный. К счастью, за операцию взялись хирурги клиники Мешалкина. Им удалось удалить опухоль в пределах здоровых тканей, а образовавшийся их недостаток заместить реконструктивно-пластическим методом. Качественная подготовка к операции помогла избежать осложнений. На данный момент Кирилл проходит реабилитацию.

НЕ ВСЁ МАЙНИНГ, ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

Ещё одни злоумышленники из Омска решили заработать на шуме вокруг майнинга. Товарищи разместили в интернете объявление «продам оборудование для добычи криптовалюты за 1,5 млн рублей». Никакого оборудования у них, конечно, не было. Но план сработал: предложением заинтересовался житель Новосибирска. Покупатель проявил недостаточную бдительность для добытчика денег и с готовностью отдал мошенникам 1,5 млн рублей. И не он один: летом 2017 года несуществующее оборудование «купил» житель Санкт-Петербурга за 500 тысяч рублей. Однако всему приходит конец: мошенников задержали. На данный момент они находятся под стражей и готовятся ответить перед судом за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.