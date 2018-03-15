Уснувших подростков на полу подъезда обнаружил житель Новосибирска

Трое школьников устроили вечеринку в подъезде десятиэтажки в Центральном районе Новосибирска, а затем уснули прямо на полу.

Как сообщил очевидец в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», его коллега, проживающий в доме № 42 на улице Гоголя, ранним утром 15 марта вышел в подъезд и обнаружил спящих на полу подростков. Мужчина предположил, что дети отдыхают после бурной вечеринки, пока их ищут родители.

На фото видно, что двое спят на пледе, а третий — на сложенных куртках. Также на полу валяются пачки из под сигарет, пустые бутылки и прочий мусор.

«Бычки, алкоголь, весь подъезд загажен, не реагируют, спят крепким сном, „упоролись“ в хлам, на вид лет 12-14. Может, сбежали очередные путешественники и кто-то их ищет...» — сообщил очевидец.

Напомним, в марте пьяные школьники избили и унизили девочку в Алтайском крае.