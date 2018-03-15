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В Иркутской области завершено расследование дела о хищении денег с банковских карт

 15 марта, 01:05
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В Иркутской области завершено расследование дела о хищении денег с банковских карт
Фото pexels.com

Следственные органы МВД направили в суд дело о хищении денежных средств с банковских карт граждан.

Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что пострадавшими признаны жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской Республики и других субъектов страны.

«Сотрудники Управления „К“ МВД России и ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из уголовного розыска МУ МВД России „Братское“ пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств с банковских карт граждан с использованием вредоносных компьютерных программ. Возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РФ („Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ“), которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу», — сказала Волк.

Официальный представитель МВД РФ также рассказала, что обвиняемые получали доступ к смартфонам с помощью вредоносной программы, которую под видом приложения пользователи телефонов самостоятельно скачивали из интернета.

«Предполагаемым создателем программы является 19-летний студент-программист из Санкт-Петербурга. По месту его жительства изъяты оборудование и техника, предположительно использовавшиеся при совершении хищений», — сказала Волк, добавив, что экспертиза подтвердила, что на изъятых вещественных доказательствах обнаружены программы, созданные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Напомним, в июле 2017 года омские мошенники под предлогом продажи оборудования для майнинга сняли с карты жителя Новосибирска 1,5 млн рублей.

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