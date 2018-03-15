В Новосибирской области резко вырос объём ввода жилья

В феврале 2018 года в Новосибирской области построено 2 262 квартиры — по сравнению с прошлым годом отрасль показывает уверенный рост.

По сообщению пресс-службы министерства строительства региона, в феврале в области введено 207 тысяч квадратных метров жилья. Это на 98 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В самом Новосибирске сдано 70 тысяч м2, это 1 086 квартир. На возведённые в области многоэтажки приходится 70 тысяч квадратных метров, а вот доля малоэтажных домов составляет почти 138 тысяч м2.

Напомним, в марте министр здравоохранения страны Вероника Скворцова во время визита в Новосибирск поддержала возведение перинатального и онкологического центров.