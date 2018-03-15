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Владимира Кехмана наградили за «вклад в культуру»

 15 марта, 13:59
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Владимира Кехмана наградили за «вклад в культуру»
Фото east news

Бывшего директора, а ныне худрука Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана наградили нагрудным знаком Минкульта — церемония прошла в Москве.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы НОВАТа, вчера, 14 марта, министр культуры России Владимир Мединский наградил художественного руководителя оперного театра Владимира Кехмана нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру».

Перед церемонией министр заявил, что наградами решено отметить деятелей, «которые посвятили свою жизнь приумножению нашего культурного наследия».

На сайте театра цитируется выдержка из официального наградного документа, из которой ясно, что Владимира Кехмана наградили «за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу».

Пресс-служба министерства культуры России рассказала, что торжественная церемония прошла в Атриуме Большого театра и была приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Кроме Владимира Кехмана, награды получили актрисы Ирина Алфёрова, Наталья Варлей, Светлана Немоляева, Мария Шукшина, Вера Алентова, актёры Александр Збруев и Владимир Носик. Также Минкульт отметил юмориста Владимира Винокура, модельера Вячеслава Зайцева и поэта Илью Резника.

Напомним, в декабре 2017 года Владимир Кехман покинул пост генерального директора НОВАТа.

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