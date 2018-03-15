За жалобу на шум мужчина зарезал ножом соседа в Новосибирске

Житель Дзержинского района Новосибирска во время распития спиртного со своим другом слишком агрессивно отреагировал на замечание соседа о шуме: он нанёс ему в общей сложности более 16 ударов ножом.

Как сообщила прокуратура Новосибирской области, 35-летнего жителя города обвиняют в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку»). Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинский районный суд.

По версии следствия, в ночь на 2 января мужчина сидел у себя дома и выпивал алкоголь со знакомым, когда к ним пришёл сосед с жалобой на шум. Обвиняемому не понравилось подобное замечание — он схватил нож и нанёс не менее двух ударов в живот 65-летнему мужчине.

«После чего они проследовали на улицу, где вблизи от дома 33а по улице Республиканской обвиняемый вновь нанёс потерпевшему не менее 14 ударов ножом в голову, шею, грудь и руки. Смерть потерпевшего наступила от комбинированной травмы, полученной в результате нанесённых ударов», — сообщила пресс-служба региональной прокуратура.

Теперь буйному соседу грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, житель Омска 8 марта избил свою мать и выбросил её умирать в мусоропровод.