Жители Якутии собирают упавшие с неба слитки золота

Самолёт Ан-12, перевозивший девять тонн золота на сумму более 21 млрд рублей, из-за отвалившейся створки люка рассыпал драгоценные слитки по полям и кустам в республике Саха (Якутия).

15 марта грузовому самолёту Ан-12 при взлёте ветром сорвало левую створку грузового люка — об этом ранее сообщила пресс-служба аэропорта «Якутск». Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в населённом пункте Магане. Как выяснилось, во время аварии лайнер потерял не только свои части, но и драгоценный груз.

Телеграм-канал Mash сообщил, что самолёт перевозил девять тонн золота на сумму 21,6 млрд рублей. Потеряв створку люка, Ан-12 рассыпал большую часть груза по взлётной полосе и ближайшим полям и кустам. В скором времени сотрудники аэропорта и другие люди начали собирать «дары с неба».

«На данный момент в аэропорту Якутска и окрестностях найдены 172 слитка. Каждый такой брусок весит 20 килограммов», — рассказали в телеграм-канале.

Напомним, 15 марта стало известно, что самолёт Ан-12 проверяли перед вылетом техники из экипажа судна.