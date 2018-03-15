Житель Новосибирска не хотел платить за такси и ударил водителя ножом

33-летний житель Новосибирска ударил ножом водителя такси, чтобы не платить за проезд; очевидцы смогли задержать и обезоружить подозреваемого до приезда полиции.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, сообщение о преступлении поступило в полицию от очевидцев 14 марта около 19 часов. У 33-летнего жителя Новосибирска не было денег, чтобы рассчитаться за проезд; он планировал запугать таксиста ножом и скрыться. Однако между ними разгорелся конфликт и началось противоборство, в ходе которого 60-летний водитель получил ножевое ранение в грудную клетку.

«Прохожие, ставшие очевидцами преступления, смогли обезоружить злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских. Прибывшие на место сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Потерпевший госпитализирован», — сообщила пресс-служба МВД.

В отношении агрессивного пассажира такси возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, в конце января пьяная пассажирка такси покусала полицейского в Новосибирске.