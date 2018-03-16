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Aviasales отметил снижение цен на билеты в Крым

 16 марта, 17:07
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Aviasales отметил снижение цен на билеты в Крым
фото с сайта pixabay.com

Эксперты самого популярного сервиса по поиску доступных авиабилетов изучили, как менялся спрос на отдых в Крыму за его новую российскую историю, и предположили, как может измениться популярность российского курорта в приближающемся летнем сезоне.

Резкий скачок спроса на визиты в Крым отметился в 2015 году: жители России стали бронировать в 3,5 раза больше билетов. В следующем году спрос на рейсы в республику вырос уже на 16 %, а по итогам 2017 года аналитики отметили уже 28 %-ный рост.

В целом за четыре года, что Крым наш, жители России стали летать туда в пять раз чаще, используя Aviasales, чтобы бронировать авиабилеты.

Самая высокая стоимость билетов — 12,3 тысячи рублей, — пришлась на первую волну интереса к республике в 2015 году, но в 2017 году средний чек снизился до уровня 2014 года и составил 11,3 тысячи рублей.

Стремится к снижению средний чек перелётов до Сочи и Анапы. Однако средний чек в Анапу — один из самых высоких на южном направлении и держится на уровне 13,2 тысячи рублей. И это при условии, что с 2014 года он снизился на 25 %. Поэтому конкурировать по цене с Крымом пока может только Сочи со средним чеком 11,3 тысячи рублей.

Крым в течение нескольких лет остаётся самым популярным курортом у жителей России, на него приходится 36 % бронирований авиабилетов среди внутренних направлений, 15 % билетов россияне бронируют в республиканские города-курорты на летний сезон.

Однако популярность южной республики под угрозой. Спрос на отдых в Крыму сократился на 16 % по сравнению с 2017 годом — об этом говорит статистика ранних бронирований. Среди причин, по которым Крым может уступить свои позиции, эксперты называют увеличение потока самостоятельных путешественников на средиземноморские курорты и открытие Египта.

Напомним, генерировать запрос в приложении Aviasales можно не только по направлениям; пользователям можно определиться с тем, чем они хотят заниматься в отпуске и когда планируют отдыхать — на основе этих данных введённый в январе сервис «Путешествия» предложит варианты рейсов.

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