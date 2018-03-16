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Эксклюзивный Гелендваген взорвали на полигоне под Новосибирском (видео)

 16 марта, 17:28
Эксклюзивный Гелендваген взорвали на полигоне под Новосибирском (видео)
стоп-кадр из видео «НОВОСИБИРСК#8КУРСЕ Уничтожить MERCEDES!!!» на видеохостинге youtube

Популярные блогеры из «Гараж54» и журналисты «8 канала» решили не ждать, «пока всё само растает», и подошли к процессу уничтожения единственного в мире снежного автомобиля творчески.

Зимой внедорожник своим ходом добирался до Центрального парка, где около недели радовал жителей и гостей города. Ему устраивали настоящий тест-драйв и массово постили фотографии в социальных сетях. Но с первыми лучами весеннего солнца Мерседес «заплакал». Под покровом ночи джип погрузили на эвакуатор и увезли на полигон.

А дальше в ход пошли автомат Калашникова, винтовка, пулемёт и гранатомёт. Около трёх часов ютьюберы и журналисты дырявили ледяной кузов.
Мерседес держался до последней льдинки и, словно оправдывая золотые руки сотворивших его мастеров, долго не рассыпался. Но всё-таки не устоял под артиллерийским натиском.

«Это, конечно, понятно, что Гелендваген не дожил бы до лета. Было немного грустно даже заниматься уничтожением такой уникальной машины. Но потом мы так включились в процесс, что он получился очень позитивным», — поделилась журналист «8 канала» Нина Ильина.

Напомним, в феврале новосибирские ютьюберы «Гараж54» слепили «из того, что было» первый в мире образец внедорожника из снега и воды, тест-драйв самого недолговечного автомобиля устроил инфомационный партнёр Сиб.фм «8 канал. Новосибирск».

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