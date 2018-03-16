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Фиона и Шрек родили детей впервые за семь лет в иркутском зоопарке

 16 марта, 07:17
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Фиона и Шрек родили детей впервые за семь лет в иркутском зоопарке
фото из группы «Иркутская зоогалерея» в соцсети «Вконтакте»

Знаменитая чета черепах из иркутского зоопарка Шрек и Фиона стали родителями; для молодой мамы это была первая кладка, поэтому не обошлось без семейных трагедий.

Сегодня рано утром шпороносная черепаха Фиона к изумлению всей команды «Иркутской зоогалереи» отложила 11 яиц. По словам сотрудников зоопарка, за семь лет, что Фиона живёт в вольере со своим «мужем» Шреком, эта кладка стала первой. К сожалению, большинство яиц молодые родители по неопытности разбили.

Раздавленные яйца тоже принесли пользу: сотрудники зоопарка накормили ими африканских сурикатов, фенеков и мангустов, восстановив географическую справедливость.

«Зря не пропала ни одна капля драгоценного питательного содержимого белых шариков. Что из себя представляют яйца, они, конечно, отлично знают, но вот такие пробовали впервые», — написали сотрудники зоогалереи в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Два уцелевших яйца отправили в инкубатор, где им предстоит созревать больше трёх месяцев. Пока маленькие шпороносные черепахи готовятся к появлению на свет, сотрудники зоопарка делают наброски вольера для разрастающегося черепашьего семейства.

Напомним, в январе новосибирская пенсионерка хайпанула на видео из зоопарка.

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