Избирательные бюллетени расходятся по Новосибирской области

Избирательные бюллетени сегодня, 16 марта, передадут в участковые избирательные комиссии Новосибирска.

Об этом на итоговом совещании по подготовке к выборам рассказала председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Совещание 15 марта проводил врио губернатора региона Андрей Травников.

Ольга Благо сообщила, что транспортировка бюллетеней будет проходить под контролем полиции. После того как груз доставят по адресам, правоохранители незамедлительно приступят к охране помещений, в которых хранится избирательная документация.

Председатель регионального избиркома отметила, что выборы президента РФ в Новосибирской области будут обеспечивать 2 029 участковых избирательных комиссий.

Напомним, что 18 марта в день выборов в Новосибирске пройдёт выступление певца Александра Маршала. Концерт посвящён очередной годовщине присоединения Крыма к России.