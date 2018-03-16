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Яндекс научил свой браузер разговаривать

 16 марта, 11:07
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Яндекс научил свой браузер разговаривать
Фото с сайта hackernoon.com

Яндекс поселил в своём браузере Алису — голосового помощника, созданного на основе технологий нейронных сетей.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе Яндекса, отныне Алиса будет помогать пользователям экономить время: у неё можно с помощью голоса узнавать прогноз погоды или валютные котировки, попросить включить песню, подсказать нужный кулинарный рецепт или зайти на определённый сайт. Алиса сможет даже перезагрузить или выключить ваш компьютер. Алиса знает много игр: с ней можно будет, например, посоревноваться в знании географии или в составлении слов на скорость, особенно этому обрадуются дети. Отвечать она может голосом или письменно — как вам будет удобнее.

Яндекс.Браузер стал первым навигатором, где есть голосовой помощник.

Как рассказал руководитель десктопного Яндекс.Браузера Роман Иванов, сейчас люди пользуются голосовыми технологиями достаточно часто.

«Мы строим голосом маршрут передвижения, ищем нужную информацию на ходу, общаемся с роботами колл-центров. Голосовое управление — один из самых естественных и простых способов общения человека с техникой, поэтому мы добавляем Алису в сервисы Яндекса. На смартфонах она уже помогает миллионам и теперь переходит к компьютерам. В будущем она станет полноценным личным ассистентом человека на разных устройствах», — уверен разработчик.

Общаться с Алисой можно на iOS и Android, а также в Яндекс.Браузере для Windows.

Напомним, в марте Яндекс защитил пользователей своего браузера от незаконных действий добытчиков криптовалюты.

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