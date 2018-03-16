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Каждый третий новосибирец видит себя президентом

 16 марта, 14:23
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Каждый третий новосибирец видит себя президентом

Популярный портал по поиску работы «Зарплата.ру» с помощью опроса выяснил, что треть жителей Новосибирска не прочь занять президентский пост — большинство на этом месте занялось бы повышением качества жизни.

У согласных стать лидером страны новосибирцев есть собственные идеи по управлению государством, рассказали в пресс-службе портала. В то же время некоторые жители города признались, что просто хотят власти. 11 % опрошенных не уверены в своих силах, поэтому на пост лидера страны не претендуют даже гипотетически, а вот 59 % от такой возможности отказались наотрез.

62 % согласившихся стать президентом немедленно занялись бы повышением качества жизни граждан. 8 % поспособствовали бы развитию малого бизнеса в стране, а 3 % отменили бы налоги.

Общее мнение: страна нуждается в повышении качества образования и медицины. Кроме того, новосибирцев волнует рост внутреннего производства.

67 % горожан согласны, что у главного в государстве человека может быть ненормированный рабочий день. Каждый десятый уверен, что президент, как и все, должен работать восемь часов. 3 % заявили, что глава страны должен передать всю власть кабинету министров.

64 % жителей столицы Сибири, будучи президентом, поостереглись бы давать невыполнимые обещания.

В «Зарплате.ру» уточнили, что в опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, в марте «Зарплата.ру» выяснила, что больше половины новосибирцев ищут новую работу, не порвав со старыми трудовыми отношениями.

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