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Метели и гололедица: о погоде в Новосибирской области 16 марта

 16 марта, 06:00
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Метели и гололедица: о погоде в Новосибирской области 16 марта
фото с сайта pixabay.com.

По данным синоптиков, жителей Новосибирской области 16 марта 2018 года ждет переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, слабые метели, днем без осадков, по востоку местами небольшой снег.

Ночью и утром при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 7, минус 12 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов мороза.

Днем значительно теплее: от минус 4 градусов до плюс одного градуса.

Добавим, что 17 и 18 марта за счёт солнечной радиации и прогрева потепление может усилиться.

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