Мужчина прокатился на верблюде по Бердску (видео)
16 марта, 16:16
Фотография Алексея Гамзова
В интернет попало видео, где мужчина в городе Бердске Новосибирской области катается по заснеженным дорогам на верблюде.
Нетипичную для сибирских городов картину засняли на камеру очевидцы в Бердске. Мужчина по заснеженным бердским дорогам едет на верблюде, подгоняя его хлыстом. Водители машины, следовавшей за «наездником», поделились видео в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
«Ничего необычного, просто наездник на верблюде в Бердске», — написали в соцсети.
Главный вопрос, откуда у жителя Бердска верблюд, остался без ответа.
Напомним, в мае 2017 года верблюд с зубной болью стал пациентом ветеринарной клиники в Новосибирске.