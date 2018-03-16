Мужчина прокатился на верблюде по Бердску (видео)

В интернет попало видео, где мужчина в городе Бердске Новосибирской области катается по заснеженным дорогам на верблюде.

Нетипичную для сибирских городов картину засняли на камеру очевидцы в Бердске. Мужчина по заснеженным бердским дорогам едет на верблюде, подгоняя его хлыстом. Водители машины, следовавшей за «наездником», поделились видео в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ничего необычного, просто наездник на верблюде в Бердске», — написали в соцсети.

Главный вопрос, откуда у жителя Бердска верблюд, остался без ответа.

Напомним, в мае 2017 года верблюд с зубной болью стал пациентом ветеринарной клиники в Новосибирске.