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Мужчина убил беременную невесту ради новой любви в Новосибирской области

 16 марта, 13:16
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Мужчина убил беременную невесту ради новой любви в Новосибирской области
фото с сайта papasemar.com

20-летнему жителю Мошковского района Новосибирской области грозит пожизненный срок за убийство кувалдой бывшей девушки, которая ждала ребёнка.

Как сообщил помощник руководителя управления регионального следственного комитета Дмитрий Чечулин, 2 августа 2017 года в селе Новомошковском Мошковского района между 20-летним парнем и его 21-летней сожительницей возникла ссора на почве ревности. Дело в том, что юноша нашёл себе новую девушку, но отношениям с очередной возлюбленной могла помешать беременность предыдущей пассии.

Как сообщили в региональной прокуратуре, опасаясь, что бывшая расскажет о своём «интересном положении» его новой партнёрше, парень решил её убить. Обвиняемый заранее продумал план действий, подготовив в безлюдном месте кувалду и перчатки.

«3 августа 2017 года парень встретил девушку с работы, с которой проживал, и они направились в сторону дома через лес, где он ей нанёс в голову кувалдой не менее пяти ударов. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, тело которой он бросил в овраг и присыпал листвой», — рассказал Дмитрий Чечулин.

После этого юноша инсценировал поспешный уезд потерпевшей в неизвестном направлении. Родители погибшей девушки начали активные поиски дочери и обратились с заявлением в правоохранительные органы только на третий день после случившегося. Тогда-то молодой человек и признался сотрудникам уголовного розыска в содеянном преступлении, показав место со спрятанным телом.

Заместитель прокурора Новосибирской области области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении душегуба, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти другому человеку, женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»). Санкция статьи предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в марте в Новосибирске приступили к расследованию гибели роженицы.

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