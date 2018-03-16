Новосибирские полицейские силой заставили мужчину совершить преступление

Трое новосибирских оперуполномоченных с помощью избиения и угроз принудили задержанного взять наркотики из тайника-закладки, а затем обвинили его в их распространении; теперь полицейским грозит до 10 лет колонии.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, вечером 11 февраля 2017 года в отделе полиции № 3 «Заельцовский» оперуполномоченным передали ранее задержанных в административном порядке двоих мужчин для оперативно-розыскных мероприятий. В ночь на 12 февраля оба полицейских препроводили нарушителей порядка в свой служебный кабинет.

Там при осмотре мобильных телефонов сотрудники установили, что один из задержанных, возможно, причастен к распространению наркотиков. Однако достаточных доказательств не было. Но полицейских это не остановило: они решили «выбить» из парней показания.

Один из правоохранителей заковал потерпевшего в наручники, нанёс ему несколько ударов по телу и в голову, а также угрожал, что привлечёт к более строгой уголовной ответственности его и его родственников.

«В дальнейшем страж правопорядка с телефона задержанного от его имени осуществил переписку с неустановленным сбытчиком наркотических средств, от которого получил сведения о местах нахождения тайников-закладок наркотического средства на территории Новосибирска, после чего совместно с ранее задержанными лицами, воля на сопротивление которых была подавлена, проследовал к названным местам», — сообщила региональная прокуратура.

По дороге к месту с тайниками-закладками полицейские взяли с собой более опытного коллегу, и ранее задержанный под их принуждением подобрал наркотики. После чего оперуполномоченные при понятых изъяли «улику» и составили процессуальные документы.

Незаконные действия стражей правопорядка выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области. 16 марта заместитель прокурора Центрального района города Виталий Зелин утвердил обвинительное заключение в отношении трёх оперуполномоченных Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Молодые люди в возрасте от 27 до 34 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 303 УК РФ («Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления»). Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля экс-полицейский устроил перестрелку из-за места на парковке в Новосибирске.