Педагог из Красноярского края подозревается в избиениях дошкольника

Учителя-дефектолога из Дивногорска подозревают в издевательствах над воспитанником детского сада, уголовное дело в настоящее время расследуется.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю, 71-летняя пенсионерка, несмотря на преклонный возраст, продолжала трудиться учителем-дефектологом в детском саду № 7 города Дивногорска. Один из её воспитанников в феврале рассказал родителям о том, что педагог его бьёт во время занятий.



По версии следствия, педагог-ветеран издевалась над мальчиком в период с сентября 2017 года по февраль 2018-го.



Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Эта статья подразумевает ответственность за причинение физических страданий путём систематического нанесения побоев человеку, находящемуся в беспомощном состоянии.



Следствие сейчас проверяет, не применяла ли учительница подобные «методы» и к другим воспитанникам дошкольного учреждения.



Напомним, в Баевском районе Алтайского края ведётся следствие по делу сотрудника Росгвардии, который в марте во время конфискации оружия застрелил местного жителя.