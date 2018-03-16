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Приставы нашли деньги новосибирского коррупционера

 16 марта, 07:37
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Приставы нашли деньги новосибирского коррупционера

В Новосибирской области судебные приставы взыскали с коррупционера часть нанесённого им материального ущерба — бывший руководитель одного из лесных хозяйств находится в колонии.

Мужчина воспользовался банальной схемой, как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов. Экс-руководитель, а ныне обитатель одной из колоний, находясь ещё в своём рабочем кресле, заключил несколько подрядных договоров с рядом фирм и подписал акты о якобы выполненных работах.

Деньги согласно договорам были перечислены подрядчикам, но затем их перевели на личные счета предприимчивого работника лесной отрасли. Преступление было раскрыто сотрудниками областного управления ФСБ.

Выяснилось, что махинатор таким образом похитил около 161 млн рублей. После приговора (мужчина по ч. 4 ст. 160 УК РФ получил 4,5 года колонии и кроме того должен возместить причинённый родному предприятию ущерб) судебный пристав-исполнитель обнаружил у него на счетах 24 млн рублей.

Деньги, хранящиеся в различных банках, были изъяты и перечислены на счёт предприятия. Остальную сумму осуждённый будет выплачивать из своей зарплаты — как уточнили в пресс-службе, руководство колонии его уже трудоустроило.

Напомним, в марте приставы нашли алиментщика с помощью сайта знакомств.

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