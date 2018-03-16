Рекордную партию суррогатного алкоголя уничтожают под Новосибирском

По решению суда в рамках уголовного дела к утилизации приговорили 20 тонн спирта и 470 тонн алкогольного суррогата.

Опасные спиртные напитки были изъяты с Бердского винодельческого завода ещё летом 2017 года. Незаконная производственная деятельность выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

«По данным следствия, в период до 30 июня 2017 года на территории ООО «Бердский винодельческий завод», расположенного на ул. Первомайская, д. 5, была организована незаконная деятельность по производству немаркированной алкогольной продукции с содержанием спирта 6,8 % под видом торговых марок «MARTINA» и «FORTUNA», — прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователями в течение трёх дней с участием сотрудников Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу проводился осмотр производственных и складских помещений. В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 100 литров спирта и 172 800 бутылок алкогольной продукции.

16 марта специалисты приступили к уничтожению рекордной партии алкоголя. В общем счёте по этому уголовному делу нагрузили 30 грузовиков. Директор предприятия свою вину признала. Уголовное дело на производителя продукции в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в феврале 2017 года правоохранительные органы заявили о росте объёмов контрафактного алкоголя на рынке Сибири: наиболее негативная динамика наблюдалась в Новосибирской области, где за год показатели выросли более чем в восемь раз.