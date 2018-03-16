«Сибиряками не рождаются»: новосибирские учёные об идентичности

Мультифора, упорство, хоккейный клуб — Новосибирские учёные провели обширное исследование и выяснили, в чём заключается особенность жителя Сибири.

Как сообщили на сайте «Наука в Сибири», идентичность возникает, когда люди взаимодействуют с окружающим миром в схожих жизненных условиях. Предопределена ли она от рождения или выстраивается на протяжении всей жизни — предмет спора учёных. Хотя в последнее время социологии больше склоняются к первому варианту.

Доцент НГУ, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН кандидат социологических наук Ольга Ечевская рассказала изданию, что раньше полагалось: определить идентичность человека и её социальные последствия можно, зная только его классовую, этническую и гендерную принадлежности.

Однако, современный мир не стабилен и, например, между мужчинами и женщинами появилось больше общего, чем расхожего. Это всё связано с трансформацией общества: урбанизация, глобализация и интенсивность миграций, усложнение информационных обменов, а также появление интернета и социальных сетей, которые приводят к неопределённости индивидов. Так что люди начинают сходится уже не по гендерным признакам или этносу, а по интересам, профессиям, образе жизни или проблемах. Один из примеров подобного — региональная сибирская идентичность.



«Наше социологическое исследование началось в 2010 году: незадолго до этого проходила перепись, и большое количество людей в графе „национальность“ назвали себя сибиряками. Кроме того, в принципе много говорилось о национальном и региональном самосознании. Например, люди высказывались о напряжённом отношении между центром и регионами или артикулировали свои культурные особенности. В итоге нас с моей коллегой и выпускницей НГУ Аллой Анисимовой заинтересовала общность „сибиряки“: кто они, что такое сибирская идентичность и как она работает. В литературе мы нашли пять способов, определяющих эту общность», — объяснила Ольга Ечевская.

Исследователи опрашивали людей из Новосибирска, Омска и Иркутска. Они выбрали жителей городов, потому что именно в такой среде неопределённость современной жизни проявляется наиболее ярко.

Самое простое объяснение территориальной общности: сибиряк, потому что здесь родился. Однако тут не так просто понять, как именно место влияет на становление идентичности.

«Культурно—историческая общность может включать „коренные народы“, аборигенов. Однако общность „современных“ сибиряков также имеет культурно-исторические основания. Многие информанты говорили об особенном укладе жизни в Сибири, отличающемся спокойствием, „микроклиматом“ свободы: он возник из-за отсутствия здесь крепостного права и наличия больших площадей нетронутых земель, которые приезжали осваивать очень разные люди. Также респонденты упоминали дух „бунтарства“ и ассоциировали его с историей „сибирской ссылки“», — сообщила социолог.

Также определение «сибиряк» примиряет представителей различного этноса, проживающих на территории СФО. Например, один из опрашиваемых рассказал: в его семье сразу несколько национальностей и религий, и он не может и не хочет выбирать из них что-то одно, а идентичность сибиряка позволяет всё это непроблематично объединять.

«Иногда происходит коррекция идентичности: одна респондентка говорила, что ей хочется назвать себя сибирячкой, но визуально для всех она определённо бурятка.

Значит, по её мнению, она сначала бурятка и только потом сибирячка. Такое понимание формируется в локальных социальных взаимодействиях. Если будет контекст, где „сибирскость“ сыграет (например, в Москве), идентичность станет актуальной», — объяснила учёная.

Также опрошенные говорили и о психологической общности жителей региона: по их мнению, сибиряки — это крепкие, здоровые, с хорошими адаптационными способностями.

«Описывая отличия от „несибиряков“ как основания для идентичности, люди говорят о важных чертах вроде упорный — неупорный, честно — нечестно. Сибирский характер — маркер положительной и отличной от других общности с определенным духом. Предполагается, что сибиряк — это надолго, надежно и, хоть немного туповат, но всё вывезет», — сообщило издание.

Ольга Ечевская отмечает, что ощущение себя «сибиряком» возникает, когда нарушается привычный порядок вещей. Часто это происходит в ситуациях практической, повседневной деятельности: люди начинают решать региональные проблемы, видят специфические сложности и становятся сибиряками. Таким «основанием для дискомфорта» может стать уже упомянутое осознание социально-экономического неравенства между центром и регионами. Причем сибиряки с одной стороны чувствуют горечь, а с другой — гордость: да, нам тяжело, но мы держимся, несмотря ни на что.

«Ещё идентичность актуализируется с помощью языка. Если я приезжаю, условно, в Санкт-Петербург, прошу мультифору, а мне протягивают её без вопросов, сразу ясно: человек свой», — расказала социолог.

Сибиряки ощущают «региональную принадлежность» и в других ситуациях: кого-то объединяет любовь — например, хоккейный клуб «Сибирь». Другой случай — производство или потребление определенных товаров. В последнее время появляется заметное количество брендов, эксплуатирующих сибирскую тему.



Как получается из исследования, сибиряком всё-таки не рождаются, а становятся, когда делают что-то для региона или в регионе. Виды деятельности, благодаря которым можно стать сибиряком, очень разные: чистить лес, родить здесь детей, защитить от угрозы Байкал.

Напомним, в марте томские учёные приступили к изучению Assassin’s Creed и «Ведьмакa» на деньги президентского гранта.