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Сотрудник магазина убил собаку на глазах у детей

 16 марта, 10:14
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Сотрудник магазина убил собаку на глазах у детей
фото с сайта pixabay.com

В Первомайском районе Новосибирска работник «Марии-Ра» убил маленького бездомного пуделя, забежавшего в магазин; полиция проводит проверку по данному факту происшествия.

Как сообщила очевидец Анастасия в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», 15 марта в магазин «Мария-Ра» на улице Героев Революции, 47 забежал маленький бездомный пудель.

Вместо того, чтобы выгнать на улицу, сотрудник универмага убил эту собаку на глазах большого количества посетителей, и детей в том числе. На место происшествия вызвали наряд полиции.

«Мной и свидетелями был составлен протокол об убийстве, были даны объяснения, но, видя безразличие нашей полиции, было предельно понятно, что данный изверг наказание вряд ли понесёт, он даже не был задержан сотрудниками полиции. Никаких объяснений о дальнейшей судьбе этого жестокого убийства животного полиция не дала. Сотрудники магазина пытались выгнать нас на улицу с коробкой, в которой лежал труп собаки», — написала Анастасия в соцсети.

В пресс-службе МВД Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм рассказали, что, помимо опроса свидетелей и составления протокола, сотрудники также на данный момент изучают материалы камер видеонаблюдения. После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

В соответствии со ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») за зверскую расправу с собакой преступник может понести наказание от штрафа в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок пять лет.

Напомним, в марте неизвестный повесил собаку на дереве в Новосибирской области.

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