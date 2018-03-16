Хедлайнер так хедлайнер, «айфоны» мимо государства и леденящие душу гулянки подростков — чем Сиб.фм запомнился тёплый, но мрачноватый четверг, 15 марта.

К НАМ ЕДЕТ МАРШАЛ

Группа «Маршал» станет хедлайнером городского торжества, посвящённого воссоединению России и Крыма 18 марта, и выступит на одной сцене с лучшими новосибирскими коллективами. Поскольку концерт совпадёт с ещё одним важным событием — выборами президента России, лидер группы Александр Маршал уже получил открепительное удостоверение, чтобы проголосовать в Новосибирске. Для жителей города — не только радость от приезда звезды, но и отличный пример гражданской сознательности.

ПОШУМЕЛ И ЗАРЕЗАЛ

Празднуя новый год с товарищем, житель Дзержинского района Новосибирска существенно превысил уровень допустимых децибел. На призыв соседа сделать застолье потише мужчина отреагировал странно. А для пострадавшего — ещё и фатально: шумный агрессор около 16 раз ударил соседа ножом, затем вытащил на улицу и там добавил ещё столько же ударов. Старавшийся восстановить тишину мужчина погиб, а 35-летнего любителя громкой музыки и разговоров, обвинённого в убийстве, ожидает судебное следствие, затем приговор.

ЗАПЛАТИЛ БЫ НАЛОГИ...

138 продуктов Apple таможенники увезли из двух магазинов красноярского предпринимателя. Таким образом бизнесмен лишился товаров на сумму более 5 млн рублей и должен будет выплатить немалый шраф. А ведь всех неудобств в виде потери прибыли и выплат в пользу государства коммерсант мог избежать, если бы оформил необходимые документы и заплатил налоги и пошлины.

НЕ УСПЕЛ ПОЖИТЬ

В родильном отделении новосибирской клинической больницы № 25 во время родов умер новорождённый, а спустя сутки скончалась молодая мать. Следственные органы начали проверку, эксперты выясняют причину смерти женщины и ребёнка, пользователи интернета вспоминают подобные трагедии, произошедшие в стенах этого учреждения.

РАЗВЛЕКАЛИСЬ КАК МОГЛИ

Трое школьников устроили вечеринку в подъезде десятиэтажки в Центральном районе Новосибирска. Утром последствия «вписки» в виде спящих на настиле из курток, пледа, бутылок и окурков детей увидел житель одной из квартир дома. Можно похвалить ребят за неприхотливость или впору хвататься за голову и подключать все госслужбы подряд?